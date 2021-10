Diocesi: Urbino, domenica 17 ottobre messa di inizio anno pastorale e mandato ai catechisti

Domenica 17 ottobre, alle ore 17, si terrà la santa messa per l’inizio dell’anno pastorale dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado e il mandato ai catechisti nella basilica-cattedrale di Urbino. La celebrazione sarà presieduta dal nostro arcivescovo, mons. Giovanni Tani. È raccomandata la partecipazione a tutte le realtà diocesane: i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi, le famiglie, le associazioni e i movimenti, i ministri straordinari dell’Eucaristia, i collaboratori parrocchiali, i catechisti e gli insegnanti di religione.

Sarà possibile l’ingresso nel centro storico di Urbino ed il parcheggio in piazza Rinascimento a partire dalle ore 15,15 con ingresso dal varco 1 di Corso Matteotti.