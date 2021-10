In occasione dell’apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi e dell’avvio del cammino sinodale nella Chiesa italiana, mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà domenica 17 due celebrazioni nelle rispettive diocesi. In particolare, alle 10, a Torino, nel santuario della Consolata per l’arcidiocesi di Torino e alle 16, a Mompantero nel santuario della Madonna del Rocciamelone per la diocesi di Susa.