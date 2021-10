Papa Francesco: al direttore della Fao, “sconfiggere la fame una volta per tutte è una meta ambiziosa”. C’è bisogno di “un’azione congiunta”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La celebrazione annuale della Giornata mondiale dell’alimentazione ci pone di fronte a una delle sfide più grandi dell’umanità: sconfiggere la fame una volta per tutte è una meta ambiziosa”. Si apre con questa constatazione il messaggio che Papa Francesco ha inviato a Qu Dongyu, direttore generale della Fao, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.

“Il Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, tenutosi a New York lo scorso 23 settembre, ha messo in evidenza la perentorietà di adottare soluzioni innovative che possano trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo gli alimenti per il benessere delle persone e del pianeta”, ricorda il Pontefice, sottolineando che “questo è improrogabile per accelerare la ripresa post-pandemica, combattere l’insicurezza alimentare e avanzare verso il conseguimento di tutti gli Obiettivi dell’Agenda 2030”.

Per Francesco, c’è bisogno di “un’azione congiunta affinché tutti abbiano accesso a un’alimentazione che garantisca la massima sostenibilità ambientale e che inoltre sia adeguata e a un prezzo accessibile”. “Ognuno di noi – spiega – ha una funzione da svolgere nella trasformazione dei sistemi alimentari a beneficio delle persone e del pianeta, e ‘tutti possiamo collaborare […] per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità’ (Lettera enciclica Laudato si’, n. 14)”.