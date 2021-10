Diocesi: Caritas Padova, domani assemblea sulle migrazioni con Oliviero Forti e Alessandra Morelli

Tornano a ritrovarsi in presenza gli operatori parrocchiali della Caritas di Padova, i volontari dei Centri di ascolto vicariali e dei servizi diocesani nell’appuntamento annuale con l’assemblea di Caritas Padova, in programma domani, sabato 16 ottobre, dalle 9 alle 12, nella sede del Seminario minore (dove i 150 posti sono già tutti prenotati).

Ma l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della diocesi patavina, per favorire la partecipazione ampia di quanti operano all’interno dei vari servizi Caritas nel territorio diocesano, ma anche di quanti possono essere interessati ad affacciarsi e ad approfondire alcuni argomenti di stretta attualità. Al centro dell’assemblea, che ha come titolo “Verso un ‘noi’ sempre più grande”, ricalcando il titolo del messaggio di Papa Francesco per la 107ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato dello scorso 26 settembre, ci sarà infatti il tema delle migrazioni. Ospiti dell’incontro saranno il direttore dell’ufficio Politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas Italiana, Oliviero Forti, e Alessandra Morelli, già delegata Unhcr.