Cammino sinodale: mons. Spinillo (Aversa), “come comunità di fratelli che seguono Cristo dobbiamo dialogare di più tra noi”

(Foto: diocesi di Aversa)

Con la celebrazione eucaristica di domenica 17 ottobre, anche nella diocesi di Aversa si apre ufficialmente il Sinodo dei vescovi 2021-2023, “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

In un breve messaggio che il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, ha voluto rivolgere alla comunità, spiega: “Il tema di questo Sinodo sarà il camminare insieme: come Chiesa, quindi come comunità di fratelli che seguono Cristo Signore, dobbiamo poter dialogare più intensamente tra di noi, poter meglio comprendere il senso del vivere il Vangelo nel tempo che stiamo vivendo, poter meglio individuare le azioni e le proposte che possiamo portare nella realtà sociale di questo momento storico per favorire la crescita di tutta quanta l’umanità”.