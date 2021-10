Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 78.522 persone positive (+2.732 nuovi casi) e 4.502.457 guariti. 357 pazienti in terapia intensiva, altri 42 decessi

In Italia ci sono attualmente 78.522 positivi per Covid-19, 846 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.712.482, con un incremento nelle ultime 24 ore di 2.732. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra gli attualmente positivi, 357 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 2 pazienti rispetto a ieri considerati i 20 nuovi ingressi. 2.445 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 34 pazienti rispetto a ieri. 75.720 persone, pari al 96,43% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, i deceduti sono 42 e portano il totale a 131.503 mentre il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 4.502.457, con un incremento di 3.533 persone rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 506.043.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.025 in Emilia-Romagna, 7.970 in Sicilia, 9.068 in Veneto, 8.770 nel Lazio, 8.110 in Lombardia, 6.105 in Campania, 5.478 in Toscana, 3.264 in Piemonte, 2.844 in Calabria, 2.135 in Puglia, 2.055 nelle Marche, 1.611 in Sardegna, 1.427 in Abruzzo, 1.052 in Basilicata, 886 in Liguria, 864 in Friuli Venezia Giulia, 787 nella Provincia autonoma di Bolzano, 580 in Umbria, 297 nella Provincia autonoma di Trento, 109 in Valle d’Aosta e 85 in Molise.