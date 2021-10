Diocesi: Brescia, domani l’incontro delle Caritas parrocchiali con don Soddu

“Insieme per”. Questo il titolo dell’incontro delle Caritas parrocchiali della diocesi di Brescia in programma sabato 16 ottobre presso l’Istituto Paolo VI (Concesio) e contemporaneamente in cinque poli territoriali (Gavardo, Darfo, Castenedolo, Manerbio e Travagliato).

L’appuntamento, al quale sono stati invitati due volontari per parrocchia/Caritas, si aprirà alle 9.30 con il saluto del presidente dell’Istituto Paolo VI, don Angelo Maffeis. Seguirà la relazione di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, su “Dare compimento al tempo – 50 anni di Caritas Italiana”. Poi Fabrizio Carletti, di Missione Emmaus, parlerà di come “Discernere il presente della Chiesa” mentre Stefano Bucci, di Missione Emmaus, illustrerà come “Abitare l’oggi della Caritas”. A don Maurizio Rinaldi, direttore della Caritas diocesana di Brescia, toccherà dare indicazioni su come “Avviare percorsi nella gioia”. La mattinata si concluderà per le 13, con il mandato “Che belle parole, i gesti”.