Cammino sinodale: Vittorio Veneto, al via domenica con un momento di preghiera presieduto da mons. Pizziolo

Papa Francesco ha aperto domenica scorsa, con una solenne celebrazione eucaristica nella basilica di San Pietro, il Sinodo dei vescovi, dal titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. Il Sinodo dei vescovi, come richiesto da Papa Francesco, coinvolgerà tutte le diocesi del mondo e, pertanto, anche nella diocesi di Vittorio Veneto ci sarà un momento di ascolto e di preghiera, con il quale si aprirà anche a livello locale il percorso sinodale. La diocesi di Vittorio Veneto, quindi, si incontrerà con il suo vescovo, mons. Corrado Pizziolo, domenica 17 ottobre alle 15.30 per “un momento di preghiera e di invocazione del dono dello Spirito Santo, per chiedere insieme il dono dell’ascolto”.

L’appuntamento è previsto nei giardini del seminario, alle 15.30, e da lì, dopo un breve tratto di cammino, ci si recherà in cattedrale per aprire in modo solenne la fase diocesana del Sinodo dei vescovi. “In cattedrale – informa una nota della diocesi diffusa oggi – si vivrà un momento di ascolto della Parola, l’invocazione allo Spirito Santo e la preghiera comune rivolta a Dio. Al termine della preghiera, a ogni parrocchia verrà consegnato un semplice segno da portare e condividere con le rispettive comunità di appartenenza”. Al momento di preghiera “sono invitati, in particolare, tutti i parroci della diocesi, insieme a un solo rappresentante di ogni comunità parrocchiale. Sono invitati anche i diaconi permanenti, il Consiglio pastorale diocesano ed alcuni rappresentanti della Consulta delle aggregazioni laicali e della vita consacrata. Non sarà necessario esibire il green pass”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv e da Radio Palazzo Carli.