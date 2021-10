Cammino sinodale: Spoleto, al via con l’assemblea e la visita pastorale dell’arcivescovo Boccardo

Domenica 17 ottobre nella cattedrale di Spoleto (dalle 15.30) la Chiesa diocesana di Spoleto-Norcia celebra l’assemblea di avvio dell’anno pastorale 2021-2022 sul tema “Chiesa di Cristo. Chiesa per il mondo”. Dopo l’accoglienza dei partecipanti, l’intervento di don Vito Stramaccia, parroco di Montefalco e vicario episcopale per una pastorale missionaria, e poi la messa presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo.

L’assemblea di quest’anno ha un rilievo particolare: si avvia il percorso sinodale della Chiesa italiana, si apre la seconda visita pastorale dell’arcivescovo alla diocesi di Spoleto-Norcia e il presule consegnerà a presbiteri e fedeli la nuova Lettera pastorale che porta lo stesso titolo dell’assemblea, “Chiesa di Cristo. Chiesa per il mondo”. “Mentre stiamo uscendo (lo speriamo tutti!) – afferma l’arcivescovo – dal periodo difficile della pandemia, vogliamo riprendere, con le dovute precauzioni ma con altrettanta passione e generosità, il nostro cammino comunitario sulle strade del Vangelo e la missione ecclesiale di evangelizzazione e testimonianza. La Chiesa italiana celebra negli anni 2021-2025 un ‘Cammino sinodale’, fatto di ascolto, ricerca e proposte: invito tutti a partecipare di persona a questo evento che rinsalda la nostra comunione e manifesta la nostra appartenenza alla Chiesa locale”.

Il pellegrinaggio del vescovo alle diverse Pievanie della diocesi è il primo momento del Cammino sinodale, quello dell’ascolto. Ma sarà anche una preparazione diretta all’825° anniversario della dedicazione della cattedrale di Spoleto, da ottobre 2022 a ottobre 2023: un anno di diverse iniziative pastorali, culturali e artistiche. Un altro percorso nella prospettiva dell’anno sinodale dedicato all’ascolto che la diocesi di Spoleto-Norcia propone è quello di educarsi a discernere la voce di Dio e la voce degli uomini nel rumore e nella confusione nei quali sono immerse le nostre giornate. A tal fine, mons. Boccardo ha pensato di aprire gli incontri mensili del clero anche a quei laici che ne hanno la possibilità.