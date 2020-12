Giornata dei migranti: Ue, “migrazione è sempre stata parte integrante della nostra identità europea”

“Ogni anno circa 2 milioni di persone si stabiliscono nell’Unione europea e circa 1 milione di persone emigrano dall’Ue per stabilirsi altrove. La migrazione è sempre stata parte integrante della nostra identità europea, e lo sarà sempre”. In occasione della Giornata internazionale dei migranti, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e la Commissione europea hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. “Nel corso dei secoli, la migrazione ha influenzato le nostre società, arricchito le nostre culture, contribuito al nostro sviluppo economico e plasmato molte vite. Se gestita bene, la migrazione – si legge nella dichiarazione – può essere una fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile. Ciò implica, tra l’altro, tutelare i diritti delle persone, definire norme chiare ed eque in materia di asilo e migrazione, ridurre al minimo gli sfollamenti forzati, promuovere l’integrazione e far fronte alle necessità delle comunità di accoglienza”. In occasione della Giornata internazionale dei migranti, l’Unione europea riafferma dunque “il suo forte impegno a difendere la dignità e i diritti umani di tutti i migranti. I migranti apportano valore alle nostre economie e società, e noi ci adoperiamo per garantire che la migrazione avvenga in modo sicuro, legale e gestito correttamente”.