Fratelli tutti: Azione Cattolica, domani un webinar promosso dalla rivista “Dialoghi”

Si apre venerdì 18 dicembre un ciclo di incontri dal titolo “Dialoghi sulla fraternità”, promossi dal trimestrale culturale dell’Azione cattolica italiana Dialoghi. Il tema del primo appuntamento, in diretta alle 21 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Editrice Ave, che pubblica la rivista, è “La Via della fraternità”. “Insieme alla Presidenza nazionale di Ac e all’editrice Ave, abbiamo pensato a un percorso di riflessione su ‘Fratelli tutti’, che si unisce ad altre iniziative portate avanti dall’associazione ad ogni livello – spiega al Sir il direttore di Dialoghi, Pina De Simone, che modererà il dibattito –. In questo primo incontro, vogliamo porre la fraternità come orizzonte di senso attraverso cui leggere anche il tempo di pandemia. Durante l’Avvento, ci raccogliamo intorno a ciò che davvero vale, per maturare una prospettiva di speranza che diventi impegno. Come ricorda spesso il Papa, siamo chiamati ad essere ‘artigiani’, a costruire con cura e creatività nel tempo che ci è dato”. Sul tema interverranno il teologo Giacomo Canobbio e i filosofi Emilia D’Antuono e Giovanni Grandi, che porteranno un contributo sia in chiave antropologica sia sul valore anche laico della fraternità e della solidarietà. Introdurrà i lavori il presidente nazionale di Ac, Matteo Truffelli. “Il secondo appuntamento, a gennaio 2021 – prosegue De Simone –, analizzerà i nodi del dibattito suscitato da ‘Fratelli tutti’ e farà da prologo per un Quaderno di Dialoghi, dedicato all’enciclica del Papa, che uscirà la prossima primavera”.