Europa: Rete Eurydice, rapporto sui sistemi nazionali di tasse universitarie e sostegni agli studenti. Aiuti speciali nell’anno del Covid

Per l’ottava volta la rete Eurydice della Commissione europea pubblica uno studio sui sistemi nazionali di tasse universitarie e di sostegno agli studenti nell’istruzione superiore dei Paesi europei relativi al 2020/21. Nella prima parte si offre un’analisi comparativa, mentre nella seconda, Paese per Paese, viene presentata la fotografia delle principali politiche in materia di tasse d’iscrizione e di sostegno finanziario agli studenti. Per la commissaria all’istruzione Mariya Gabriel, la relazione offre “un’eccellente panoramica delle politiche nazionali e contribuirà al nostro lavoro per la realizzazione di uno Spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, ad esempio, sulla dimensione sociale dell’istruzione superiore, sull’ampliamento dell’accesso ai gruppi sottorappresentati e sull’aumento della diversità degli studenti nella mobilità degli studi in Europa”. I meccanismi che regolano le tasse studentesche variano molto: in alcuni Paesi non ci sono tasse, in altri sono pagate solo da alcune categorie, o ancora da tutti; dappertutto c’è un qualche sostegno finanziario per gli studenti universitari, a partire dalle più comuni borse di studio. Ciò che varia è la percentuale di studenti che le ricevono borse di studio e gli importi annuali. Nel rapporto emergono anche informazioni sulla natura e l’entità degli aiuti che alcuni governi hanno adottato nel 2020 per alleviare le difficoltà finanziarie dovute alla crisi del coronavirus. Qui il rapporto: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-student-fee-and-support-systems-european-higher-education-202021_en