Diocesi: Cerignola, Gerardo Rinaldi nuovo preside della Sezione locale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

È Gerardo Rinaldi il nuovo preside della sezione di Cerignola dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A nominarlo il Luogotenente dell’Ordine per l’Italia meridionale adriatica, il Cav. di Gran Croce, Ferdinando Parente. L’annuncio è stato dato oggi da mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e Priore della Sezione dell’Ordine equestre dei Cavalieri del santo Sepolcro di Gerusalemme di Cerignola. “Al nuovo Preside – si legge in una nota della diocesi – vanno gli auguri del Priore, dell’Assistente Spirituale mons. Vincenzo D’Ercole, dei Cavalieri e delle Dame. Al carissimo Grande Ufficiale Salvatore Paolicelli, Preside uscente, si esprimono sentimenti di gratitudine per il servizio reso con dedizione, precisione e gratuità all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, e pro Terra Santa, con numerosi ingressi di nuovi Cavalieri e Dame, con iniziative culturali e caritative”.