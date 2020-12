Austria: messa di Natale per gli studenti in diretta tv e sui social

Per la prima volta una messa per le scuole sarà trasmessa in diretta nazionale televisiva e in streaming on-line: sulla piattaforma televisiva privata nazionale austriaca Servus Tv andrà in onda, il prossimo 22 dicembre alle 11, la messa per prepararsi al Natale esplicitamente celebrata per tutti gli scolari e gli studenti impegnati nella didattica a distanza in questi mesi di pandemia. Invece delle tradizionali messe scolastiche locali, il vicario generale viennese Nikolaus Krasa presiederà la messa che sarà animata dalla giovane cantante Eva Maria Papic con un ensemble di musicisti e cantanti provenienti da varie scuole austriache. La celebrazione sarà fruibile anche via Instagram e Padlet. “L’apprendimento a distanza collega i giovani al di fuori della propria sede scolastica per formare una grande comunità per una lezione”, riferisce l’Ufficio per l’istruzione dell’arcivescovo di Vienna in una nota, evidenziando che gli studenti possono partecipare all’organizzazione della celebrazione sui social media. “Dopo settimane di immenso stress e sfide per i giovani, vorremmo dare un segno di speranza e di fiducia con questa messa”, ha detto Andrea Pinz, responsabile dell’ufficio scolastico. I giovani dalla terza media in poi sono stati invitati, dall’inizio dell’Avvento, a partecipare alla progettazione della liturgia tramite Instagram, inviando poesie, preghiere, richieste di intercessioni, fumetti e racconti, il tutto incentrato su tre temi principali: “Punti di forza e talenti”, “Gratitudine” e “Portatore di luce”.