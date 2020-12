Coronavirus Covid-19: Fondazione Comunitaria Agrigento e Trapani, 7 iniziative cofinanziate con bando crowdfunding 2020 “Ripartenze inclusive”

Percorsi per contrastare la povertà educativa minorile, inserimento lavorativo attraverso l’apicoltura di soggetti svantaggiati, opportunità per le comunità e gli artigiani provati dall’emergenza socio-economica attraverso il lavoro “buono e giusto”, valorizzazione delle antiche tradizioni attraverso l’inclusione delle persone diversamente abili, trasporto e assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili e servizi di prossimità alle famiglie più colpite dall’emergenza. Sono solo alcune delle attività previste dalle 7 iniziative che saranno co-finanziate dalla Fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani attraverso il bando di Crowdfunding 2020 “Ripartenze inclusive”. I progetti co-finanziati saranno realizzati nelle città di Favara, Sciacca, San Biagio Platani, Mazara del Vallo, Valderice, Erice, Trapani, Agrigento, Castellammare del Golfo.

La Fondazione comunitaria, con questa iniziativa, avvia un programma che sosterrà delle iniziative “di sistema” con l’obiettivo quello di ridurre le disuguaglianze per favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle comunità (secondo i principi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite) a seguito dell’emergenza causata dal Covid-19.

“Questa iniziativa di crowdfunding – dichiara il presidente della Fondazione di comunità Pietro Basiricò – assume una rilevanza strategica”, perché si tratta di “uno strumento per il sostegno di tutte quelle iniziative community based capaci di potenziare o attivare servizi di utilità sociale a vantaggio delle diffuse fragilità che il contesto emergenziale ha generato e amplificato”. Le iniziative verranno pubblicate nelle prossime settimane sulla piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo “ForFunding” con la quale la Fondazione di comunità collabora al raggiungimento di una raccolta pari al 30% dell’importo necessario a realizzare il progetto la Fondazione erogherà il restante 70%. Il bando è co-finanziato per il 20% dalle diocesi di Agrigento, Mazara del Vallo e Trapani attraverso i fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica.