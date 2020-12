Natale 2020: mons. Vari (Gaeta) venerdì accende la luce della speranza a Maranola

Nella schiesa di Santa Maria ad Martyres, nel borgo medioevale di Maranola (arcidiocesi di Gaeta), domani, venerdì 18 dicembre alle 19, su iniziativa del Gruppo scout Maranola 1, l’arcivescovo Luigi Vari presiederà “un breve e intenso momento per benedire ed affidare agli uomini ‘amati dal Signore’ la luce della speranza, la luce di Gesù. Mai come quest’anno, mai come durante questa strana e lunga notte, abbiamo bisogno di luce, di un segno che aiuti la speranza, la voglia di andare avanti, di farcela anche questa volta, insieme e vicini al Signore Gesù Cristo”, spiega un comunicato. L’evento sarà trasmesso sulle pagine Facebook parrocchia San Luca Maranola e arcidiocesi di Gaeta.

Nell’antica chiesa vi è un presepe monumentale del XVI secolo, formato da sculture in terracotta policroma disposte su due piani ai lati dell’altare. In quello inferiore vi è il gruppo della Natività mentre in quello superiore sono raffigurate scene della vita quotidiana. La cappella nasce dall’esigenza della Chiesa di proporre, dopo il Concilio di Trento, un rinnovato metodo di evangelizzazione attraverso l’arte che assume “una sorta di funzione catechetica”. In quest’anno particolare, che ha limitato molte iniziative, come l’accoglienza della luce di Betlemme per il mondo scout, la cappella del presepe “rappresenta, per noi oggi come già per i nostri avi, una piccola Betlemme”, conclude il comunicato.