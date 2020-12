Papa Francesco: nomina mons. Mauricio Rueda Beltz sottosegretario della Sezione per il personale di ruolo diplomatico

Il Papa ha nominato sotto-segretario della Sezione per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede della Segreteria di Stato mons. Mauricio Rueda Beltz, consigliere della nunziatura apostolica in Portogallo.

Inoltre, il Santo Padre ha confermato nel suo incarico, con il titolo di segretario per le rappresentanze pontificie, mons. Jan Romeo Pawłowski, arcivescovo titolare di Sejny, finora delegato per le rappresentanze pontificie.

Mons. Beltz è nato a Bogotà, in Colombia, l’8 gennaio 1970. È stato ordinato sacerdote il 19 dicembre 1996, è incardinato a Bogotà. È laureato in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, ha prestato il proprio servizio successivamente presso le rappresentanze pontificie in Guinea, Cile, Stati Uniti d’America e Giordania. Il 1° luglio 2014 è stato trasferito alla Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Dal 22 febbraio 2016 al 30 giugno 2020 è stato incaricato dei viaggi pontifici. Dal 1° luglio 2020 presta servizio presso la nunziatura apostolica in Portogallo. Conosce l’italiano, l’inglese e il francese.