Diocesi: Lamezia Terme, la chiesa di San Domenico oggi riapre al culto dopo la sanificazione

Da oggi “la chiesa di San Domenico in Lamezia Terme sarà riaperta al culto. In queste ore, infatti, è giunto l’esito del tampone cui si era volontariamente sottoposto il parroco che è risultato negativo”. A darne notizia un comunicato stampa della diocesi lametina. La chiesa è stata regolarmente sanificata. Il parroco, nei giorni scorsi, dopo che un sacerdote era risultato positivo al tampone, infatti, si era messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone il cui esito gli è stato comunicato in queste ore dall’Asp.