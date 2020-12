Nigeria: rilasciato il sacerdote rapito mentre si recava al funerale del padre

“Posso confermarvi che padre Valentine Oluchukwu Ezeagu è stato rilasciato illeso dai suoi rapitori, nella sera del 16 dicembre”: lo ha affermato Orlando Ikeokwu, un ufficiale di polizia dello Stato di Imo, confermando la liberazione del religioso della congregazione dei Sons of Mary Mother of Mercy, rapito il 15 dicembre. Il prete, riferisce Fides, è stato rapito da mentre si recava nello stato di Anambra per i funerali del padre. Il portavoce della polizia ha aggiunto che in base alla testimonianza di p. Ezeagu una squadra speciale di polizia ha potuto recuperare nella foresta vicino a Okigwe la sua automobile. Quello di p. Ezeagu è solo l’ultimo di una serie di rapimenti di sacerdoti, religiosi e religiose in Nigeria. Il 15 dicembre, mons. Ignatius Ayau Kaigama, arcivescovo di Abuja, ha espresso preoccupazione per i molteplici casi di rapimenti nel Paese dicendo: “Gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato che serve una combinazione di sforzi e strategie per affrontare frontalmente le cause alla base dei rapimenti e il banditismo nel Paese”. Mons. Kaigama ha aggiunto che “il livello degli incidenti e l’apparente impunità sono diventati inaccettabili e non possono essere giustificati, per nessun motivo”. “Gli episodi di omicidi e sequestri attualmente in corso in Nigeria rappresentano ora una minaccia significativa per tutti i cittadini”.