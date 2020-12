Cultura: Cineripresa, iniziativa di Fondazione Ente dello spettacolo e Avvenire. Un biglietto omaggio per tornare insieme al cinema

La Fondazione Ente dello spettacolo lancia “Cineripresa”, un’iniziativa “per sostenere la presenza del pubblico in sala dopo il lungo periodo in cui questa esperienza, già da tempo in calo in termini numerici, è stata impedita dalle misure di contenimento della pandemia”. In un comunicato si legge: “vedere un film insieme al cinema è un’esperienza culturale ampia, di relazione e confronto, di comunità, in uno spazio culturale e sociale che è anche sinonimo di impresa, dove si attivano economie, trovano lavoro diverse figure e si completa un processo che parte dalla scrittura del film e arriva alla sua fruizione”. Muovendo da queste riflessioni, la FeEdS lancia Cineripresa, iniziativa per il pubblico che “ha sofferto della chiusura delle sale cinematografiche”. “Tutto ruota intorno al legame che unisce il pubblico alla sala, avviando un nuovo dialogo con gli spettatori attraverso una call to action social dalle pagine della Fondazione. Qui verrà chiesto alle persone di spiegare il motivo per cui vogliono tornare a vedere film in sala, di descrivere quella molla, quel desiderio per cui non vedono l’ora di andare al cinema. Tutti i commenti saranno raccolti in una gallery digitale, componendo un coro di voci di attese, desideri, aspettative. A chi lascerà i commenti più interessanti e originali, l’Ente dello spettacolo regalerà un biglietto da utilizzare, alla riapertura, in una delle sale aderenti all’iniziativa”.

L’elenco dei cinema disponibili sarà pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di gennaio, intanto proprio a partire da oggi le sale cinematografiche di tutta Italia, indipendentemente da localizzazione, dimensione e tipologia (monosala o multischermo), possono manifestare il proprio interesse mettendo a disposizione della FedS dei biglietti a un costo agevolato, come spiegato al link entespettacolo.org/cineripresa. “Fondazione Ente dello spettacolo, in collaborazione con Avvenire, vuole contribuire a ricreare la comunità del pubblico in sala. Cineripresa è uno strumento per riportare davanti al grande schermo quel pubblico che già prima della pandemia si stava disperdendo”, dichiara mons. Davide Milani, presidente della Fondazione. “Abbiamo immediatamente garantito il nostro convinto sostegno a Cineripresa – spiega Marco Tarquinio, direttore di Avvenire – perché l’iniziativa di Fondazione Ente dello spettacolo non si limita a voler riportare tutti, spettatori ed esercenti, alla ‘casella di partenza’, ma intende proporre un salto di qualità, valorizzando la relazione forte tra persone che può e deve realizzarsi attorno a un’impresa culturale come quella cinematografica”.