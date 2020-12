Iraq: il Parlamento riconosce il Natale come festa nazionale. Card. Sako (patriarca), “decisione per il bene dei cittadini cristiani”

Con un breve messaggio, apparso sul sito del Patriarcato caldeo, il card. Louis Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, esprime soddisfazione per la decisione presa all’unanimità dal Parlamento iracheno di istituire il Natale (25 dicembre) festa nazionale nel Paese. Viene così accolta la proposta lanciata dallo stesso patriarca il 17 ottobre scorso, durante un incontro con il presidente iracheno Barham Salih, di presentare in Parlamento un disegno di legge per rendere il Natale giorno festivo in Iraq. Il patriarca ringrazia anche il presidente del Parlamento, Muhammad al Halbousi, e tutti i parlamentari per questa decisione assunta per il bene dei loro concittadini cristiani. Una decisione che appare ancora più significativa alla luce dell’annunciata visita di Papa Francesco nel Paese dal 5 all’8 marzo 2021.