Compleanno Papa Francesco: Chiorazzo (Auxilium), “gli siamo grati per i gesti di attenzione in questo anno così difficile”. In un video gli auguri degli operatori

Tanti messaggi di auguri nel video con il quale la Cooperativa Auxilium esprime la sua gratitudine al Pontefice, che oggi 17 dicembre compie 84 anni, “perché continua ad essere, con il suo insegnamento e il suo esempio, un faro di umanità per il mondo”, spiega una nota.

Il video contiene tanti piccoli messaggi di auguri affettuosi al Papa dagli operatori Auxilium e dalle persone di cui la cooperativa si prende cura ogni giorno: anziani, minori, malati, disabili, persone migranti o a rischio emarginazione.

“Siamo grati a Papa Francesco anche per i gesti di attenzione in questo anno così difficile, che ci ha insegnato che dalla pandemia ci si salva solo insieme. Ma voglio dire grazie anche a tutti gli operatori e ai nostri assistiti per aver realizzato questo piccolo ed emozionante omaggio che viene dal cuore”: è il ringraziamento del presidente Pietro Chiorazzo, a nome di tutta la cooperativa.