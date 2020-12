Coronavirus Covid-19: Fnomceo. domani Consiglio nazionale online con lancio campagna “Ogni vita conta” e collegamento in diretta con Diego Della Valle

Si terrà domani, dalle 9:30 alle 14, il Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici: i 106 presidenti degli Ordini territoriali si collegheranno in streaming con Roma. Sarà l’ultimo Consiglio del triennio 2018-2020, che vedrà, tra i punti all’Odg l’approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2021.

All’inizio della sua relazione, prevista per le 11 circa, il presidente Fnomceo, Filippo Anelli, presenterà la nuova campagna “Ogni vita conta”: uno spot di circa un minuto da trasmettere sui social. Un omaggio ai medici italiani e al loro impegno nella lotta contro il Covid-19, costato, sinora, 262 vite.

Alle 12 si collegherà in diretta Diego Della Valle, per recepire il ringraziamento, da parte dei presidenti degli Ordini dei medici italiani, per il Fondo “Sempre con voi”. Istituito lo scorso 5 aprile con lo scopo di aiutare le famiglie degli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 nello svolgimento della loro professione, il Fondo ha raccolto più di undici milioni e mezzo di euro, due dei quali sono già stati destinati a chi ne ha fatto richiesta.

A partire dalla relazione del presidente Anelli (ore 11 circa) e sino alla conclusione del collegamento con Della Valle, il Consiglio nazionale sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Federazione.