“Posso confermare che questa mattina, alle ore 9.30, mons. Claudio Gugerotti, già nunzio in Belarus, in qualità di Inviato speciale del Santo Padre, incontrerà il presidente della Belarus, Aleksander Lukashenko, per esprimere la sollecitudine e le preoccupazioni del Santo Padre per l’attuale situazione del Paese”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.