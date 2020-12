Commissione Ue: vaccini, preaccordo con Novavax. Von der Leyen, campagne in ogni Paese dal 27 dicembre

Oggi la Commissione europea ha concluso “colloqui esplorativi” con la società farmaceutica Novavax per l’acquisto di un potenziale vaccino contro la Covid-19. Il contratto previsto con Novavax “consentirebbe a tutti gli Stati membri dell’Ue di acquistare 100 milioni di dosi, con la possibilità di acquistare in seguito fino a 100 milioni di ulteriori dosi”. Lo annuncia la Commissione europea nel giorno in cui la presidente Ursula von der Leyen afferma che le vaccinazioni in tutta l’Ue potranno prendere avvio dal 27 dicembre. Naturalmente spetterà a ogni Paese organizzare le campagne di vaccinazione. La conclusione odierna dei colloqui esplorativi con Novavax amplia un portafoglio di vaccini che sarà prodotto in Europa e che comprende i contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac e Moderna. “Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che l’Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta dimostrate la sicurezza e l’efficacia dei vaccini”. Gli Stati membri potrebbero anche decidere di donare il vaccino ai Paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri Paesi europei. Stella Kyriakides, commissaria per la Salute, ha dichiarato: “a breve aggiungeremo il settimo promettente vaccino al nostro portafoglio, aumentando così le nostre possibilità di disporre delle migliori alternative possibili per quanto riguarda un vaccino sicuro ed efficace”.