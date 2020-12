Religiosi: Bari, padre Giovanni Distante confermato priore della basilica di San Nicola e del convento dei frati domenicani

Padre Giovanni Distante sarà ancora il priore del convento nella basilica di San Nicola di Bari. La decisione è stata presa nella serata di ieri dalla Comunità dei frati domenicani della basilica barese riunitisi in Capitolo per eleggere il nuovo priore a seguito della scadenza del mandato. La guida del convento e della chiesa dedicata al vescovo di Myra, come da prassi l’elezione viene confermata dal priore provinciale, padre Francesco Lavecchia, resterà dunque ancora per tre anni, fino al 2023, nelle mani del religioso originario di Francavilla Fontana, vicino Brindisi. Per padre Distante si tratta della quarta volta come priore della pontificia basilica di San Nicola, dopo i mandati dal 1993 al 1999 e dal 2017 al 2020 e dopo le esperienze di sottopriorato dal 2014 al 2017. In una nota, il sottopriore padre Santo Pagnotta, a nome di tutta la comunità domenicana, ha voluto rivolgere “gli auspici più sinceri perché possa continuare a guidare con saggezza evangelica e animare sapientemente la comunità domenicana a lui affidata, per il prossimo triennio 2020-2023”.