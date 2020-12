Compleanno Papa Francesco: gli auguri di Telepace con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport

Ventiquattro esponenti del mondo dello spettacolo e dello sport augurano buon compleanno a Papa Francesco nel giorno del suo ottantaquattresimo genetliaco. Lo fanno attraverso un video diffuso in queste ore sulle frequenze e i canali web e social di Telepace, emittente televisiva comunitaria che da sempre contribuisce a diffondere il magistero del Papa nel mondo grazie all’impiego del satellite. Per la ricorrenza la redazione ha raccolto i messaggi nell’ambito di un’iniziativa che ha preso le mosse dalla lettera di ringraziamento scritta da un gruppo di artisti lo scorso mese di maggio in seguito alla preghiera che Papa Francesco ha rivolto alla categoria durante una delle messe mattutine celebrate a Casa Santa Marta. Hanno partecipato all’iniziativa: Daniele Adani; Al Bano; Renzo Arbore; Emanuela Aureli; Claudio Baglioni; Dodi Battaglia; Claudio Bisio; Giorgio Chiellini; Antonella Clerici; Maurizio Costanzo; Tosca D’Aquino; Pierluigi Diaco; Claudia Gerini; Gloria Guida; Flavio Insinna; Linus e Nicola Savino; Marco Liorni; Roberto Mancini; Marco Marzocca; Francesco Pannofino; Daniela Poggi; Gabriele Salvatores; Paola Turci.