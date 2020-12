Italiani nel mondo: Migrantes, al via ciclo di videoconferenze sulle province d’Italia

Prende il via un ciclo di videoconferenze dedicate allo “Speciale province d’Italia 2020” contenuto nel Rapporto Italiani nel mondo 2020 (Rim), promosso dalla Fondazione Migrantes nell’ambito del Festival della migrazione. Il 18 dicembre, dalle 16 alle 18, alcuni degli autori della quindicesima edizione del Rim si troveranno a dialogare sul tema della mobilità italiana e delle aree interne, in collaborazione con l’Università di Ginevra. “Il vero divario – spiega la Fondazione Migrantes – non è tra Nord e Sud, ma tra città e aree interne. Sono luoghi che si trovano al Sud ma anche al Nord, ma che al Sud diventano doppia perdita: verso il Settentrione e verso l’estero. A svuotarsi ancora sono i territori già provati da spopolamento, senilizzazione, da eventi calamitosi o da sfortunate congiunture economiche”. Nel primo appuntamento si punteranno i riflettori sulle province di Avellino, Bergamo, Cosenza, Potenza, Terni, Oristano, Vicenza. A introdurre e coordinare i lavori sarà Delfina Licata, curatrice e caporedattrice del Rim. Interverranno: per Bergamo, Paolo Barcella; per Cosenza, Giuseppe Sommario; per Potenza, Donato Di Sanzo; per Terni, Gianluca Gerli; per Oristano, Marisa Fois; per Vicenza, Giuseppe Casarotto. Le conclusioni saranno affidate a Toni Ricciardi, membro della Commissione scientifica del Rim. È possibile seguire l’evento sulla home page di www.festivalmigrazione.it oppure sulla pagina https://www.facebook.com/festivalmigrazione o sul canale https://www.youtube.com/channel/UCIkQTdGqDl_CurK0NGzezdg