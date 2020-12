Natale 2020: Cesena, le celebrazioni in cattedrale. La messa della Notte Santa presieduta dal vescovo Regattieri alle 20:30

Oggi, giovedì 17 dicembre, inizia la Novena di Natale. A Cesena, tutti i giorni la messa delle 10 sarà celebrata dal parroco del duomo mons. Giordano Amati, informa un comunicato illustrando il calendario delle celebrazioni per il periodo natalizio. Alle 18 la messa verrà presieduta dal penitenziere mons. Onerio Manduca. Giovedì 24 dicembre, vigilia del Natale, non sarà celebrata la messa delle 18, ma alle 20,30 ci sarà la messa solenne nella Notte Santa, presieduta dal vescovo Douglas Regattieri e concelebrata dal parroco della cattedrale mons. Giordano Amati.

Venerdì 25 dicembre, Natale del Signore: le messe saranno alle 7, 8,30, 10 e alle 11,30. Alle 18 la messa solenne sarà presieduta dal vescovo. Sarà eseguita la “Missa Salve Regina” di Valeriano Tassani con la Schola cantorum “Santa Cecilia”; all’organo Terzo Campana; direttore: maestro Gianni Della Vittoria.

Sabato 26 dicembre, giorno in cui si fa memoria di santo Stefano, si osserverà l’orario festivo.

Giovedì 31 dicembre alle 18, si terrà una celebrazione per ringraziare il Signore per l’anno 2020 presieduta dal vescovo Regattieri. Ci sarà il canto del “Te Deum”. Venerdì 1 gennaio, la Chiesa ricorda la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e la Giornata della pace. Alle 18 la messa solenne sarà presieduta dal vescovo. Anche mercoledì 6 gennaio, Epifania del Signore la messa solenne alle 18 sarà celebrata da mons. Regattieri.