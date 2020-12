Diocesi: Siracusa, l’arcivescovo emerito Salvatore Pappalardo cittadino onorario

L’arcivescovo emerito Salvatore Pappalardo da oggi è cittadino onorario di Siracusa. Alle 12, nel salone Paolo Borsellino di palazzo Vermexio, si è svolta la cerimonia durante la quale ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco, Francesco Italia. Presenti anche l’arcivescovo Francesco Lomanto, successore di Pappalardo sulla cattedra di san Marciano, e il vicario generale della diocesi, mons. Sebastiano Amenta.

Mons. Pappalardo ha guidato la Chiesa siracusana per dodici anni, dal 2008 allo scorso luglio, per il raggiungimento dei limiti di età e fino alla nomina di mons. Lomanto.

La delibera della cittadinanza, proposta dall’Amministrazione comunale, è stata approvata dal commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale. All’arcivescovo emerito viene riconosciuto di non avere fatto mancare il conforto della fede ai siracusani soprattutto nei momenti più difficili.