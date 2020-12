Fede e cultura: campagna #jumpfortheritage. Un salto e una foto davanti a un edificio religioso. In premio un viaggio a Barcellona

Si chiama #jumpfortheritage la campagna promossa da “Futuro per il patrimonio religioso” (Frh), organizzazione europea che lavora per salvaguardare il patrimonio religioso per le prossime generazioni. L’iniziativa ha l’obiettivo di “far dialogare lo sport con ambiti differenti quali il patrimonio religioso, la salute e il divertimento”. “È innegabile che in questi tempi difficili”, spiegano i promotori della campagna, “il nostro stile di vita e la nostra quotidianità abbiano subito diversi mutamenti: i luoghi e le attività correlati al nostro patrimonio culturale e religioso sono in una fase di stallo e molte attività sportive sono state vittime di un rallentamento nei propri processi produttivi”. Invece gli sport all’aria aperta, “uniti ad una bella risata”, migliorano la salute, riducendo “il livello di stress e combattendo la stanchezza mentale”. La campagna quindi propone di “vivere e immortalare momenti di gioia di fronte alle bellezze del ricco patrimonio religioso che l’Europa offre”. Si tratta semplicemente di scattare la foto di un salto di fronte a un edificio appartenente al patrimonio religioso, di cui le città sono piene. Si può saltare da soli o in compagnia, nel rispetto delle norme vigenti, e poi postarla sui social insieme a #jumpfortheritage e al tag @FRH_Europe. Inviando la foto si può partecipare al concorso che mette in palio un viaggio a Barcellona in occasione del congresso di Frh, nell’aprile 2021.