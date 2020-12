“L’Elemosineria apostolica, come segno di vicinanza e solidarietà del Santo Padre in questo momento di prova e difficoltà, ha donato, la settimana scorsa a Napoli, ieri a Bologna e oggi a Siena, farmaci contro il raffreddore e l’influenza, mascherine e prodotti per l’igiene personale”. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede.