Messaggio Papa Giornata mondiale della pace: card. Turkson e mons. Duffé, “costruire un progetto politico della pace”

“Costruire un progetto politico della pace”. È una delle indicazioni contenute nel messaggio del Papa per la prossima Giornata mondiale della pace. Lo ha detto mons. Bruno-Marie Duffé, segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, rispondendo alle domande dei giornalisti, durante la conferenza stampa trasmessa in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede. “La cultura della cura è al cuore delle politiche internazionali”, ha spiegato il relatore: “Nessun sviluppo è pensabile o possibile senza l’autorità degli Stati e delle istituzioni internazionale”. Di qui “la necessità che gli attori della società civile, della vita economica, della politica, e gli intellettuali possano incontrarsi e costruire insieme un progetto politico della pace”. Sulla cultura della cura si è soffermato anche il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale: “Per ogni malattia c’è una cura: la promozione della cura è proprio la promozione integrale della persona, missione del nostro Dicastero”.