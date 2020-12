Compleanno Papa Francesco: Martinez (RnS), “ringraziamo il Signore per il dono della sua vita, ponte di riconciliazione umana e di fraternità operosa”

“Ringraziamo il Signore per il dono della Sua vita, profezia di tempi nuovi, ponte di riconciliazione umana e di fraternità operosa”. Così il presidente di RnS, Salvatore Martinez, a nome di tutto il Rinnovamento nello Spirito, rivolge a Papa Francesco gli auguri per il suo 84° compleanno.

“Con corale ricordo nella preghiera intercediamo per Lei e per il Suo ministero petrino. La potente mano dello Spirito Santo La sorregga, La protegga dal male e Le conceda ogni grazia sperata per l’edificazione del Regno di giustizia e di pace. Tantissimi Auguri, Santo Padre! Alleluja!”, conclude Martinez.