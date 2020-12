Giornali Fisc: Siracusa, oggi il ricordo di mons. Alfio Inserra e don Giuseppe Lombardo

Verranno ricordati domani, a Siracusa, mons. Alfio Inserra e don Giuseppe Lombardo, rispettivamente nel nono anniversario e nel diciassettesimo mese dalla morte. A perpetuarne la memoria sono la sezione provinciale dell’Ucsi di Siracusa e il settimanale diocesano “Cammino”. In suffragio dei due sacerdoti, entrambi direttori del settimanale diocesano “Cammino” e consulenti ecclesiastici dell’Ucsi di Siracusa, saranno celebrate alcune messe. A Francofonte, alle 18, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, la celebrazione sarà presieduta da don Luca Gallina. A Siracusa, alle 18, il consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, don Aurelio Russo, presiederà una celebrazione eucaristica. Alle 18 nella chiesa San Pietro al Carmine la messa presieduta da don Guido Scollo. Il parroco di Santa Rita, don Giuseppe Sudano, e la comunità parrocchiale, invece, ricorderanno mons. Inserra nella celebrazione eucaristica celebrata alle 18 in parrocchia. Il presidente dell’Ucsi Siracusa, Salvatore Di Salvo, il direttore del settimanale “Cammino”, Orazio Mezzio, e il presidente della Cooperativa “Cammino”, Luca Marino, ricorderanno nelle rispettive città la figura dei due direttori.

“Ricordare la figura di mons. Alfio Inserra e di padre Pippo Lombardo – ha affermato Di Salvo – è un una occasione per ricordare due sacerdoti e due giornalisti che tramite gli organi di informazione hanno annunciato il Vangelo, hanno raccontato la storia della diocesi e di uomini e donne del territorio”. “La bontà, la dedizione agli altri, l’amorevole e caritatevole soccorso ed intervento per alleviare ogni disagio e problema umano furono i luminosissimi fari dell’attività sacerdotale di mons. Alfio e padre Pippo sempre ispirati alla realizzazione dei meravigliosi e imperituri ideali della fede cristiana”, ha proseguito, come tratti di “un impegno e una testimonianza in diversi campi: dal giornalismo all’attività a tutto tondo nel sociale e culturale della città, della diocesi e della nostra Isola”.