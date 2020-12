Costruzioni: Istat, “a ottobre 2020 la produzione cala dell’1,8% rispetto a settembre”

“A ottobre 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,8% rispetto a settembre”. È la fotografia offerta del report diffuso oggi dall’Istat su “Produzione nelle costruzioni” e riferito a ottobre 2020.

“Nella media del trimestre agosto-ottobre 2020 la produzione nelle costruzioni aumenta del 13,6% rispetto ai tre mesi precedenti” e “su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario della produzione nelle costruzioni (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 23 di ottobre 2019) cresce dell’1,6% e l’indice grezzo registra una flessione dell’1,7%”, avverte ancora l’Istat.

Nella media dei primi dieci mesi dell’anno, “sia l’indice corretto per gli effetti di calendario, sia l’indice grezzo diminuiscono del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

“A ottobre 2020 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una nuova flessione, che lo colloca al di sotto dei livelli registrati a febbraio, prima dell’emergenza sanitaria – è il commento dell’Istat -. Nonostante il trimestre agosto-ottobre sia in decisa ripresa rispetto ai tre mesi precedenti, fortemente influenzati dal crollo del settore durante la primavera, nella media dei primi 10 mesi dell’anno permane un notevole calo, pari al -10,5%.