Solidarietà: Padova, il volume “Chef in relazione” per sostenere le Cucine economiche popolari

Sostenere l’attività delle Cucine economiche popolari di Padova e offrire un pasto solidale a una persona meno fortunata. Questo l’obiettivo del volume “Chef in relazione – Cucine economiche popolari”: undici rinomati chef padovani, ventisette ricette dal primo al dessert, un’occasione per imparare a mettere insieme piatti d’eccellenza con ingredienti semplici e anche di recupero. A questi si aggiungono “ingredienti” speciali come le amicizie nate tra i fornelli della Cucine economiche popolari di Padova, la solidarietà e la condivisione.

Protagonisti dell’edizione Acelum dell’Asolana Group di Treviso sono gli chef del Padovano che nell’ultimo anno, e anche in pieno lockdown, hanno messo a disposizione tempo, competenza, professionalità e creatività per quanti alle Cucine economiche popolari si rivolgono ogni giorno per un momento di ristoro.

Le ricette presentate nel volume sono firmate da Matteo Toniolo (Gingergi); Genovica Damoc (Cucine economiche popolari); Stefano Agostini (1994); Giacomo Allegra (Il Console); Alessio Magrini (Enotavola Da Pino); Andrea Valentinetti (Radici); Giuliano Lionello (Al Pirio); Patrizia Rubin (Nero di seppia); Luca Tomasicchio (Tola Rasa); Claudia Margagliotti (pastry chef); Guido Zandonà (Ciokkolatte).

Come spiega la direttrice delle Cucine economiche popolari, suor Albina Zandonà, si tratta di un’iniziativa con cui “vogliamo portare avanti un discorso contro lo spreco” e sottolineare che “il cibo è un canale di messaggio, di rigenerazione, diventa un canale per fare discorsi di grande valore umano: come non spreco nulla del cibo, non butto nulla di me ma mi rigenero”.

Il volume può essere richiesto – con un’offerta responsabile che andrà a garantire un pasto a una persona in difficoltà e a sostenere l’attività delle Cucine economiche popolari – direttamente alla Cucine economiche negli orari 8-10.30 e 15-17.30, oppure alla Libreria San Paolo Gregoriana di via Vandelli 8 a Padova, a partire da sabato 19 dicembre. Altri punti di distribuzione saranno indicati sul profilo Facebook delle Cucine economiche popolari.