Unione europea: Bruxelles, al via il Vertice sociale tripartito sul tema “Fornire le risposte giuste alle sfide della competitività”

Al via, oggi a Bruxelles, il Vertice sociale tripartito sul tema “Fornire le risposte giuste alle sfide della competitività europea e come rendere l’Europa il luogo ideale per gli investimenti industriali che creino crescita e posti di lavoro di qualità”. Il Vertice sarà co-presieduto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo comunica in una nota l’Esecutivo Ue. Partecipano anche il premier della Svezia, Ulf Kristersson, a nome della presidenza svedese del Consiglio, il vicepresidente esecutivo, Valdis Dombrovskis, e il commissario per il Lavoro, Nicolas Schmit, in rappresentanza della Commissione Ue, le organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le parti sociali. Le discussioni si concentreranno su tre argomenti: ripristinare le condizioni di parità, garantire la necessaria trasformazione competitiva in tutti i settori industriali e assicurare una transizione economicamente sana e giusta; la strategia per le competenze per colmare il divario tra competenze e formazione professionale cogliendo lo slancio dell’Anno Ue delle competenze; il rafforzamento della resilienza del mercato unico e un’agenda commerciale ambiziosa per costruire “un’economia sociale di mercato altamente competitiva e vantaggiosa per tutti”.