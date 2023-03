Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Podcast: come funziona Spreaker?”

(Foto: WeCa)

“Podcast: come funziona Spreaker?” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 22 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente di WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Danilo Di Leo, presenta lo strumento Spreaker, piattaforma nata a Bologna tra le più usate per ospitare e diffondere podcast audio.

Tra i principali punti di forza di Spreaker c’è la funzione di distribuzione automatica dei contenuti audio sulle maggiori piattaforme di ascolto come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e Audibile, Deezer. Spreaker permette poi ai produttori di guadagnare grazie alle pubblicità contenute nei podcast.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.