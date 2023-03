Diocesi: Grosseto, al via il percorso di formazione per i volontari dei centri di ascolto delle Caritas parrocchiali e diocesana

Prende il via oggi, mercoledì 22 marzo, il periodo di formazione che la Caritas di Grosseto ha deciso di intraprendere per i prossimi mesi, iniziando dall’incontro sul tema “Filosofia: osservazione, animazione, discernimento”, in programma, dalle 17, nella parrocchia Santa Famiglia, a Grosseto. Sempre allo stesso orario e nel medesimo luogo seguiranno poi il 5 aprile “Mirod: progettualità con persone”, il 3 maggio “Mirod: lavoro in rete” e il 17 maggio “Mirod: osservatorio delle povertà”. Si tratta di un percorso rivolto specificamente ai volontari dei centri di ascolto diocesano e parrocchiali, realizzato in collaborazione con Caritas Toscana con l’intento di farlo essere una vera e propria formazione all’ascolto e all’utilizzo dello strumento Mirod-Messa in rete osservatori diocesani. “L’obiettivo, ma anche ciò che ci ha mossi a promuovere questo percorso, è ricentrare sempre di più lo sguardo sulle persone, su coloro che si rivolgono alla nostra realtà ecclesiale attraverso Caritas e imparare sempre di più a leggerne bisogni, fragilità, storia, ma anche aspettative”, dice Alberto Delporto, coordinatore diocesano di Caritas.