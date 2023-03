Gmg Lisbona 2023: diocesi Aveiro pianta 1.000 alberi per limitare impatto ambientale dell’evento

In occasione della Giornata mondiale degli alberi, che si è celebrata ieri, la diocesi di Aveiro ha piantato 1.000 alberi autoctoni e li ha dedicati alla Giornata mondiale della gioventù (Gmg) di Lisbona 2023. L’iniziativa, denominata “Pomeriggio verde della Gmg”, mira a trasformare l’area di piantagione in un parco verde della Gmg portoghese, dopo essere stata gravemente colpita dagli incendi verificatisi lo scorso anno. Oltre ai bambini e ai ragazzi del Circolo scolastico Estarreja, erano presenti mons. Américo Aguiar, presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, mons. António Moiteiro, vescovo di Aveiro, e diversi rappresentanti della comunità diocesana. Mons. Moiteiro ha chiesto ai giovani di “prendersi cura del Pianeta, piantare e curare gli alberi”, facendo appello a tutti di “unire le mani affinché questi alberi, che oggi piantiamo, crescano e non si brucino”. Sono stati piantati 250 corbezzoli, 250 querce da sughero, 250 querce e 250 agrifogli, offerti dal Comune di Estarreja e da Navigator. La piantumazione effettuata dalla diocesi di Aveiro è anche una risposta alla sfida globale di piantare alberi lanciata dal Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg in collaborazione con la Global Tree Initiative (Gti), per compensare parte dell’impronta ambientale generata durante il più grande raduno di giovani di tutto il mondo con il Papa. Dopo la piantumazione di ieri, sono già più di 7.300 gli alberi dedicati alla Gmg Lisbona 2023, già piantati in varie parti del mondo.