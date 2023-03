Denatalità: Francesca, “tutelare mamme studentesse”. Alberto, “aiutarle ad avere una maternità”

Per Anna Bonetti, studentessa sorda di 21 anni, “la maternità è il pilastro della società e sostenerla significa tenere in piedi la nostra nazione”. Anna è intervenuta questo pomeriggio all’evento in corso a Roma, intitolato “Progettare la vita – I giovani incontrano la politica per una primavera demografica”. Francesca Zanellato e Alberto Mantovani, entrambi 25 anni, sono i genitori di una bimba di 5, nata durante i loro studi universitari. Per Francesca, che ha raccontato le sue difficoltà, occorre tutelare le mamme studentesse, ad esempio consentendo loro di interrompere momentaneamente lo studio senza finire fuori corso, o di non penalizzarle in caso di assenza dai corsi per motivi legati al loro bambino. Da Alberto la richiesta che “non si aiutino le donne solo ad abortire, ma anche ad avere una maternità pur essendo studentesse”. Una ragazza di 32 anni, che chiede l’anonimato e non desidera essere ripresa per non rischiare il posto di lavoro, parla delle difficoltà di avere una maternità fin dal colloquio di lavoro in cui viene chiesto quali intenzioni si abbiano al riguardo. “Chiediamo aiuto perché ci sentiamo abbandonati”, conclude.