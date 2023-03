Diocesi: Caritas Andria, domani l’incontro “Ucraina: tacciano le armi, costruiamo la pace”

“Ucraina: tacciano le armi, costruiamo la pace”. Domani, giovedì 23 marzo, alle ore 19, presso l’Oratorio della parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe in via S. Angelo 40 ci sarà un incontro organizzato dalla Caritas diocesana di Andria per dar voce alle persone ucraine accolte in questo anno.

“L’incontro, a più voci, vuole essere una narrazione dei molteplici aspetti legati alla ospitalità e alle storie personali che si intrecciano alle nostre, alle dinamiche che si sviluppano – spiega una nota della Caritas diocesana -. Questo incontro vuole rappresentare la possibilità di ascoltare dalla viva voce delle persone accolte la loro esperienza nella nostra città e nella nostra diocesi di Andria, il loro carico di sofferenza insieme alla possibilità di ritrovare una casa o di sentirsi famiglia. Una opportunità per conoscersi e rinnovare le motivazioni dell’accoglienza e affinare gli strumenti per una ospitalità ormai non più emotiva. Siamo più che consapevoli che se non possiamo far tacere le armi sarà possibile, invece, offrire una testimonianza di come costruire la pace”.

Dopo i saluti iniziali si alterneranno diversi interventi da parte di coloro che hanno accolto, dei volontari Caritas, dei Giovani del Servizio civile come anche le testimonianze dal mondo della scuola per poi prestare ascolto alle testimonianze degli ucraini, spezzoni di vita interrotti e di speranza mai abbandonata.

“Daremo spazio anche alle immagini e al racconto di chi da volontario ha avuto la possibilità di recarsi in Ucraina come anche di una mamma ucraina che vi è ritornata anche per pochi giorni o di una persona accolta che ha deciso di ritornarvi con i suoi figli”, prosegue la nota.

L’incontro sarà arricchito anche da intermezzi musicali da parte di un papà e di un bambino ucraino come anche la possibilità di assaggiare alcuni dolci della tradizione ucraina.