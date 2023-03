Papa Francesco: udienza, “l’acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi o motivo di guerra”

foto SIR/Marco Calvarese

“L’acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi o motivo di guerra, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future”. È l’appello del Papa, che al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana, ha citato la Giornata mondiale dell’acqua, che si celebra oggi. “Tornano alla mente le parole di San Francesco d’Assisi”, ha detto il Pontefice: “Laudato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta”. “In queste parole semplici – ha commentato il Papa – sentiamo la bellezza del creato e la consapevolezza delle sfide che implica il prendersene cura”. “In questi giorni si svolge a New York la seconda conferenza sull’acqua dell’organizzazione delle Nazioni Unite”, ha ricordato Francesco: “Prego per il buon esito dei lavori e auspico che questo importante evento possa accelerare le iniziative in favore di quanti soffrono la scarsità di acqua, di questo bene primario. L’acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi o motivo di guerra, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future”.