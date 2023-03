Giovani: Dicastero Laici, famiglia e vita, il Centro San Lorenzo di Roma compie 40 anni. Al via le celebrazioni

Si è svolta nei giorni scorsi, a Roma, la commemorazione dei 40 anni del Centro San Lorenzo (Csl) che ha riunito circa 100 persone presso la sede vicina a piazza San Pietro. Presente anche il segretario del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, Gleison De Paula Souza, e alcuni collaboratori. Nato dal desiderio di Giovanni Paolo II, che lo ha inaugurato il 13 marzo 1983, il Centro San Lorenzo è il “Centro del Papa” per tutti i giovani, luogo di accoglienza e preghiera. Affidato al Pontificio Consiglio per i Laici prima, e oggi al Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, il Csl custodisce la Croce dei giovani, ed è punto di riferimento per i giovani pellegrini a Roma, luogo di formazione e sede privilegiata per la preparazione delle Giornate mondiali della gioventù (Gmg). La messa, riferisce una nota del Dicastero, è stata presieduta dal card. José Tolentino De Mendonça che ha riflettuto sulla sete, partendo dal Salmo 62, indicandola come condizione per la ricerca permanente di Dio. La storia di Naaman e il rifiuto dei compaesani di Gesù di accettare il suo annuncio sono stati esempi paradigmatici della riflessione sull’umiltà: “A volte Dio è così vicino a noi che diventa uno straniero. Non lo vediamo da nessuna parte, ma è lì accanto a noi”. “Queste parole chiave, sete e umiltà, sono tipiche anche del Csl – come affermato dal cardinale – il Centro San Lorenzo è un indirizzo umile. Ma la sua umiltà fa tanto bene, ha fatto tanto bene in questi decenni. E, come diceva San Giovanni Paolo II, è ‘un laboratorio di fede’, un laboratorio di speranza. Un luogo di incontro, un luogo dove ringiovanire davanti alla nudità della luminosa verità della Croce del Signore”. Molte iniziative sono previste nel corso dei mesi che verranno. Già venerdì scorso, come ogni venerdì, si è svolta la missione in piazza San Pietro con la Croce dei giovani, per pregare insieme e rendere grazie per i primi 40 anni del Centro.