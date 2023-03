Infanzia e adolescenza: Gruppo Abele, domani a Torino una festa al parco Aurelio Peccei e una mobilitazione per chiedere maggiore cura degli spazi pubblici

Un’intersezione di vissuti urbani simili e insieme diversi: il parco Aurelio Peccei, ex area industriale torinese riconvertita a spazio pubblico, è il luogo in cui convergono i tre quartieri di Barriera di Milano, Borgo Vittoria e Aurora. Qui, il prossimo 23 marzo a partire dalle 16, si terrà una grande festa, aperta, libera e popolare, dedicata in particolare ai bambini e ai ragazzi. La promuove il Gruppo Abele con la collaborazione di Babelica, festival Matota, Cisv, Crescere Insieme e Save the Children.

Operatori e volontari delle realtà aderenti proporranno letture di testi per l’infanzia e l’adolescenza, laboratori creativi, attività sportive, performance di musica e teatro. Ma non sarà soltanto un’occasione di festa e intrattenimento.

Vicino alla grande tettoia che del parco è il simbolo, verrà dato appuntamento a tutti i cittadini e le cittadine che hanno a cuore il destino di uno spazio di socializzazione prezioso per i giovani del quartiere, da tempo non più agibile.

La tettoia, riparo dai temporali e dal sole nella bella stagione, è infatti purtroppo transennata per pericolo di crolli. Una situazione più volte segnalata alle istituzioni, che fa il paio con altre carenze strutturali degli spazi ed edifici pubblici della zona.

Investire in manutenzione è urgente e necessario, per preservare i luoghi frequentati da ragazzi, ragazze e famiglie. Soprattutto in quartieri come questi, dove gli spazi di ritrovo informali sono gli unici dove i giovani hanno la possibilità di fare attività fisica all’aperto, oltre che stare insieme.

Le associazioni che quotidianamente animano parco Peccei sperano di trasformare la festa in un momento di sensibilizzazione e appello all’ente pubblico per restituire interamente l’area all’uso dei cittadini.