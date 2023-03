Diocesi: Nardò-Gallipoli, da domani a domenica la Comunità di Nuovi Orizzonti promuove la Micromissione di evangelizzazione

Dal 23 al 26 marzo, la Comunità di Nuovi Orizzonti vivrà in diversi paesi della diocesi di Nardò-Gallipoli la Micromissione di evangelizzazione per incontrare tanti giovani e famiglie nelle scuole e nelle strade.

La missione avrà inizio domani 23 marzo, alle ore 21, presso la parrocchia “Gesù Redentore” a Melissano con la preghiera di Lode.

Proseguirà venerdì 24 marzo portando alcune testimonianze nelle scuole, in particolare presso il liceo scientifico, tecnico-tecnologico, professionale di Galatone. In serata, alle ore 19.30, incontro con i giovani ed educatori della diocesi con formazione all’evangelizzazione (presso la parrocchia Gesù Redentore a Melissano).

Sabato 25 marzo, nella mattinata, si visiteranno le scuole Ip “N. Moccia” a Nardò e a Galatone. Nel pomeriggio abbracci gratis presso il centro di Lecce mentre la serata sarà dedicata alla preghiera con la messa a Gallipoli (ore 18) presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e a seguire il momento “Luce nella notte”.

Infine, domenica 26 marzo sarà dedicata alle testimonianze presso diverse parrocchie della diocesi.