Missionari martiri: Fondazione Missio, 11 docufilm a disposizione per l’animazione in parrocchie, diocesi e associazioni

Sono disponibili gli 11 docufilm che Missio Giovani ha realizzato con “Luci nel Mondo” in occasione della 31ª Giornata dei missionari martiri. Si tratta di materiale che – spiegano dalla Fondazione Missio – va ad aggiungersi alle altre proposte per l’animazione dell’appuntamento del 24 marzo, in ricordo di tutti coloro che hanno donato la vita per il Vangelo. Gli 11 docufilm, visibili sul canale YouTube della Fondazione Missio e scaricabili sulla pagina Vimeo, raccontano tre figure di missionarie uccise: suor Maria De Coppi, comboniana, uccisa a Chipene in Mozambico il 6 settembre scorso; suor Luisa Dell’Orto, Piccola Sorella del Vangelo, uccisa ad Haiti il 25 giugno scorso; Luisa Guidotti Mistrali, missionaria laica e medico, uccisa in Zimbabwe (allora Rhodesia) il 6 luglio 1979. Per ogni figura sono stati realizzati più docufilm che sottolineano i diversi aspetti della loro azione missionaria.

Oltre a questi docufilm, sono disponibili: una video-introduzione alla Giornata, a cura di Giovanni Rocca, segretario di Missio Giovani; il martirologio, che presenta i 18 missionari uccisi nel 2022; un docufilm che descrive il progetto Kay Chal, scelto da Missio come segno concreto di solidarietà in questa Quaresima. Il Centro omonimo si trova ad Haiti, è gestito dalle Piccole Sorelle del Vangelo e si impegna concretamente per proseguire l’attività di suor Luisa Dell’Orto. Le offerte raccolte con il digiuno del 24 marzo andranno a sostenere questo progetto.

“Mettiamo a disposizione 11 video, 150 minuti di materiale per l’animazione missionaria, con moltissimi spunti per la riflessione personale e comunitaria, anche oltre il periodo quaresimale”, commenta Rocca. “È uno sforzo notevole per Missio Giovani che risponde al crescente interesse per questa Giornata”.

Qui il link al canale YouTube di Missio Italia.

Qui il link a Vimeo per il download dei singoli video.

Qui il link alle Schede didattiche per l’animazione missionaria.

Qui il link alla pagina che offre tutto il materiale realizzato per l’animazione della 31ma Giornata dei missionari martiri.