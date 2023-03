Beni culturali ecclesiastici: Milano, da oggi una webcam sulla guglia maggiore del duomo permette di vedere lo skyline della città

L’inconfondibile skyline di Milano, le montagne infuocate dai tramonti, gli innumerevoli campanili che si stagliano all’orizzonte, lo stadio di San Siro, il Castello Sforzesco: anche i primi raggi dell’alba e le fiammeggianti luci della notte sono visibili dal simbolo della città del mondo, il Duomo. Fino alla metà del XX secolo, nessun edificio a Milano era in grado di superarlo in altezza e, per secoli, la sommità della cattedrale è stata il punto più alto della città. Posta sulla struttura della guglia maggiore dagli esperti operai della Veneranda Fabbrica, ai piedi della celebre Madonnina, la webcam permette di affacciarsi idealmente sul panorama di Milano, garantendo l’accesso a tutti gli utenti abilitati, 24 ore su 24, con una rotazione continua di 220°.

L’accesso alla webcam è possibile dal sito ufficiale del Duomo di Milano, www.duomomilano.it. Per collegarsi, è possibile scegliere tra due modalità: accesso unico o abbonamento annuale, contribuendo così a sostenere la Veneranda Fabbrica del Duomo e i suoi lavori di restauro. L’accesso unico, a partire da 2 euro, permette di collegarsi alla webcam per una singola sessione della durata di 20 minuti, inserendo il codice ricevuto dopo il pagamento nella pagina del sito webcam.duomomilano.it. L’abbonamento annuale, a partire da 15 euro, permette l’attivazione del servizio attraverso un codice attivo per 12 mesi, con sessioni illimitate, inserendo il codice ricevuto dopo il pagamento nella pagina del sito webcam.duomomilano.it. Non solo. Tutti i giorni, alle 7.50 e alle 19.30, la webcam sarà visibile per alcuni minuti attraverso “Duomo Milano Tv”, il canale YouTube ufficiale del Duomo di Milano, attivo 24 ore su 24. Una speciale finestra per affacciarsi idealmente dalla guglia maggiore insieme a tutti gli spettatori in collegamento.