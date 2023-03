Papa Francesco: udienza, “senza lo Spirito Santo potremo fare soltanto pubblicità della Chiesa, non evangelizzare”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Senza lo Spirito Santo noi potremo fare soltanto pubblicità della Chiesa, non evangelizzare”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, al termine della catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata allo zelo apostolico. Quella auspicata da Francesco, infatti, è “una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, che dialoga ma che incontra ogni giorno il Signore e dialoga col Signore e lascia entrare lo Spirito Santo, che è protagonista dell’evangelizzazione”. “È lo Spirito Santo che è in noi, quello che sci spinge nell’evangelizzazione”, ha concluso a braccio: “E questa è la vera libertà ei figli di Dio”. “Leggere o rileggere l’Evangelii nuntiandi”, l’invito finale: “Io la leggo spesso, è il capolavoro di Paolo VI, e l’eredità che ha lasciato a noi è evangelizzare”.